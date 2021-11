Eurozona: a settembre il surplus della bilancia commerciale cala a 7,3 miliardi di euro

Unione europea

La prima stima per l' export di merci extra-UE a settembre 2021 è stata di 186,9 miliardi di euro, in aumento del 9,4% rispetto a settembre 2020 (170,9 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 186,4 miliardi di euro, in aumento del 26,5% rispetto a settembre 2020 (147,3 miliardi di euro). Di conseguenza, l'UE ha registrato un avanzo di 0,5 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a settembre 2021, rispetto a 23,7 miliardi di euro a settembre 2020. Il commercio intra-UE è salito a 299,1 miliardi di euro a settembre 2021, +14,0% rispetto a settembre 2020.

Nel periodo gennaio-settembre 2021, le esportazioni di merci extra-UE sono aumentate a 1.589,6 miliardi di euro (in aumento del 13,5% rispetto a gennaio-settembre 2020) e le importazioni sono aumentate a 1.497,5 miliardi di euro (in aumento del 18,2% rispetto a gennaio-settembre 2021). settembre 2020). Di conseguenza, l'UE ha registrato un avanzo di 92,0 miliardi di euro, rispetto a +134,2 miliardi di euro a gennaio-settembre 2020. Il commercio intra-UE è salito a 2 487,7 miliardi di euro a gennaio-settembre 2021, +19,6% rispetto a gennaio-settembre 2020.

Confronto annuale tra stati membri

A settembre 2021, rispetto a settembre 2020, tutti gli Stati membri per i quali erano disponibili i dati hanno registrato un aumento delle esportazioni extra-UE ad eccezione di Slovacchia (-26,3%), Danimarca (-2,2%), Repubblica Ceca (-0,5%) e Cipro (-0,4%). Gli aumenti più elevati sono stati registrati in Grecia (+59,7%), Romania (26,2%) e Finlandia (+25,7%).

Per quanto riguarda le importazioni extra-UE, tutti gli Stati membri per i quali erano disponibili dati hanno registrato un aumento delle importazioni extra-UE a settembre 2021 rispetto a settembre 2020. Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Slovenia (+81,5%), Lituania (+74,3 %) e Grecia (+73,0%).