Germania, ZEW: a marzo crollano le aspettative delle aziende. Recessione più probabile



I venti di guerra si fanno sentire molto forte dalle parti di Berlino. Specialmente per quello che riguarda i rapporti economici con la Russia e le sue indispensabili forniture di gas e materie prime. Molte industrie tedesche lavorano a singhiozzo sia per il problema energetico sia per la discontinuità delle supply chain globali. Questo per spiegare il motivo per cui l'indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania è diminuito più che mai nel sondaggio di marzo 2022. L'indicatore è crollato di 93,6 punti a un valore attuale di meno 39,3 punti. Questo è il più grande calo delle aspettative dall'inizio dell'indagine nel dicembre 1991. In confronto, l'indicatore ha registrato un calo di 58,2 punti all'inizio della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. Le aspettative sono ora simili a quelle dell'estate 2019.

Anche la valutazione della situazione economica in Germania è peggiorata nella presente indagine. L'indicatore corrispondente è sceso di 13,3 punti a un livello di meno 21,4 punti. Gli esperti ipotizzano quindi che un rallentamento dello sviluppo economico sarà già evidente a marzo. Le aspettative per il tasso di inflazione in Germania salgono di 107,7 punti a un nuovo valore di 70,2 punti.

“Una recessione sta diventando sempre più probabile. La guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia stanno smorzando notevolmente le prospettive economiche per la Germania. Il crollo delle aspettative economiche è accompagnato da un forte aumento delle aspettative di inflazione. Gli esperti si aspettano quindi una stagflazione nei prossimi mesi. Le prospettive peggiorate riguardano praticamente tutti i settori dell'economia tedesca, ma in particolare i settori ad alta intensità energetica e il settore finanziario", commenta il presidente di ZEW, il professor Achim Wambach.