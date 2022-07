Eurozona: a maggio bilancia commerciale in deficit per 26,3 miliardi



L’effetto boomerang delle sanzioni alla Russia si fa sentire ogni giorno di più, così come il peso della scelta della Commissione Europea verso la transizione green. E il grande surplus che caratterizzava la bilancia commerciale è evaporato. Eurostat ha infatti comunicato i dati degli scambi commerciali nelle due aree, quella della moneta unica e gli altri Paesi della UE. Vediamoli nel dettaglio.

Eurozona

La prima stima per l’export di beni dell'area dell'euro nel resto del mondo nel maggio 2022 si è attestata a 248,5 miliardi di euro, un incremento del 28,9% rispetto a maggio 2021 (192,8 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo – principalmente per gli aumenti dell’energia - si sono attestate a 274,8 miliardi di euro, a +52,0% rispetto a maggio 2021 (180,8 miliardi di euro). Di conseguenza, l'eurozona ha registrato un deficit commerciale di 26,3 miliardi di euro in merci con il resto del mondo a maggio 2022, a fronte di un avanzo di 12,0 miliardi di euro a maggio 2021. All'interno dell'area dell'euro il commercio è salito a 231,6 miliardi di euro a maggio 2022, in aumento del 33,0% rispetto a maggio 2021.

Da gennaio a maggio 2022, le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 1.140,2 miliardi di euro (con un aumento del 18,4% rispetto a gennaio-maggio 2021) e le importazioni sono aumentate a 1.253,2 miliardi di euro (con un aumento del 42,5 % rispetto a gennaio-maggio 2021). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un disavanzo di 113,0 miliardi di euro, rispetto a un avanzo di 83,7 miliardi di euro nel gennaio-maggio 2021. Il commercio intra-area dell'euro è salito a 1.086,2 miliardi di euro nel periodo gennaio-maggio 2022, con un aumento del 26,1% rispetto con gennaio-maggio 2021.