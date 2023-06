Eurozona: ad aprile bilancia commerciale in deficit per 11,7 mld di euro



Eurostat ha reso nota i dati della bilancia commerciale dell’eurozona e della UE. Complessivamente prosegue il periodo di deficit negli scambi commerciali, pur con eccezioni come Italia e Germania tornate in surplus. Ma vediamo le singole aree.

Eurozona

La prima stima per l’export di merci dell'area dell'euro verso il resto del mondo nell'aprile 2023 si è attestata a 216,0 miliardi di euro, in calo del 3,6% rispetto ad aprile 2022 (224,1 miliardi di euro). L’import dal resto del mondo si è attestato a 227,7 miliardi di euro, in calo dell'11,9% rispetto ad aprile 2022 (258,6 miliardi di euro). Di conseguenza, nell'aprile 2023 l'area dell'euro ha registrato un deficit di 11,7 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo, in miglioramento rispetto ai -34,5 miliardi di euro dell'aprile 2022. Il commercio all'interno dell'area dell'euro è sceso a 208,3 miliardi di euro nell'aprile 2023, in calo del 5,2% rispetto ad aprile 2022.

Da gennaio ad aprile 2023, le esportazioni di merci dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 940,0 miliardi di euro (con un aumento del 5,4% rispetto a gennaio-aprile 2022) e le importazioni sono scese a 957,2 miliardi di euro (con un calo del 2,9% rispetto a gennaio-aprile 2022). con gennaio-aprile 2022). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un disavanzo di -17,2 miliardi di euro, rispetto ai -94,2 miliardi di euro del periodo gennaio-aprile 2022.