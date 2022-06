Eurozona: ad aprile l'energia spinge la bilancia commerciale in deficit per 32,4 miliardi di euro



Il costo di energia, materie prime e strozzatura delle supply chain globali si fanno pesantemente sentire. E la bilancia commerciale dell’eurozona, che è stata in surplus da sempre, improvvisamente è andata in deficit, pur in presenza di un aumento dell’export. Vediamo secondo quanto comunicato da Eurostat le due diverse aree in Europa.

Eurozona

La prima stima per l’export di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo nell'aprile 2022 si è attestato a 223,9 miliardi di euro, con un aumento del 12,6% rispetto ad aprile 2021 (198,8 miliardi di euro). L’import dal resto del mondo è arrivato a 256,4 miliardi di euro, in crescita del 39,4% rispetto ad aprile 2021 (183,9 miliardi di euro), trainato ancora, in particolare, da un ulteriore aumento delle importazioni di energia (+164,4% rispetto allo stesso mese nell'anno precedente). Di conseguenza, ad aprile 2022 l'area dell'euro ha registrato un deficit di 32,4 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo, rispetto a un avanzo di 14,9 miliardi di euro nell'aprile 2021. Il commercio intra-area dell'euro è salito a 212,1 miliardi di euro ad Aprile 2022, in crescita del 20,8% rispetto ad aprile 2021.

Da gennaio ad aprile 2022, le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 891,7 miliardi di euro (con un aumento del 15,7% rispetto a gennaio-aprile 2021) e le importazioni sono aumentate a 976,8 miliardi di euro (con un aumento del 39,8% rispetto a con gennaio-aprile 2021). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un disavanzo di -85,1 miliardi di euro, rispetto a un avanzo di +71,7 miliardi di euro nel gennaio-aprile 2021. Il commercio intra-area dell'euro è salito a 851,7 miliardi di euro nel periodo gennaio-aprile 2022, in aumento del 24,0% rispetto a gennaio-aprile 2021.