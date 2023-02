Big Data Analytics: Il Mercato da quasi 2.5 Miliardi di Euro Spinto da Sanità, Pubblica Amministrazione e Retail



Come BusinessCommunity.it abbiamo condotto un'analisi dettagliata sul mercato di Big Data Analytics in Italia e in Europa, e abbiamo scoperto che il settore sta crescendo a un ritmo impressionante, raggiungendo e superando i 2 miliardi e mezzo di euro nel 2022.

Sebbene non sia facile riuscire a comprendere nei dettagli il mercato, è evidente che ci siano molto interesse intorno a determinate figure professionali come data strategist e data scientist in ogni settore, Pubblica Amministrazione compresa.



Il Settore della Sanità

La crescente necessità di analizzare grandi quantità di dati in tempo reale sta spingendo la crescita del settore di Big Data Analytics, in particolare nel campo della sanità. I dati raccolti possono essere utilizzati per migliorare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie, nonché per l'analisi dei costi e delle performance del sistema sanitario.

La Pubblica Amministrazione

Anche la pubblica amministrazione sta sfruttando sempre più le potenzialità del Big Data Analytics. Grazie alla raccolta e all'analisi dei dati, infatti, è possibile migliorare l'efficienza dei servizi, ottimizzare le risorse e prevenire frodi e sprechi.