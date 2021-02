Google Maps mostra i prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio vicine



Google Maps visualizza il prezzo di Benzina, Diesel ed altri carburanti in zona. Questo è un grande cambiamento a livello di informazioni per gli utenti, una sorta di comparatore visuale dei prezzi, un po' come accade per i siti di eCommerce, solo che qui si tratta di siti reali.

Google Maps per Android offre le informazioni sui benzinai, sulle stazioni di rifornimento e di servizio, con tanto di indicazione relativa ai costi.

Nonostante esistano diverse applicazioni che svolgono questo compito, è chiaro che mostrando i costi al litro e i prezzi più vantaggiosi si crea una fortissima attenzione verso i rivenditori più convenienti.

Inoltre, come per ogni servizio di Google, vengono mostrate le indicazioni complete del luogo, con tanto di foto, recensioni, indicazioni stradali, sito Internet, numero di telefono ed orari di apertura, nonché il tipo di carburante che distribuisce.

Per avere la funzione attivata è necessario aggiornare l'applicazione dal Play Store di Google per Android.

Scritto da Gigi Beltrame il 15 Feb 2021 21:56