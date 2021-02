Meno inflazione per l'energia? Non so valutare il futuro grado di sicurezza delle forniture di elettricità da fonti rinnovabili, tuttavia mi aspetto che siano più stabili del petrolio, considerata la varietà delle fonti (non solo vento e sole ma anche nucleare, idrica, geotermica, biocarburanti). Questo dovrebbe significare anche prezzi più stabili per l'energia e un tasso d'inflazione meno volatile nel tempo. Il costo dell'elettricità da fonti rinnovabili è in calo da anni e, in generale, è più basso nel corso della vita di un progetto rispetto a quello dell'elettricità prodotta da petrolio e carbone. Con i progressi tecnologici, i prezzi dell'energia potrebbero scendere ancora di più. Le tecnologie più convenienti consentiranno la conversione dell'energia solare ed eolica in elettricità a livello locale, trasformando radicalmente le economie di imprese e Paesi che fanno affidamento su fonti di energia primaria non locali. Investimenti puliti Fa parte dello sviluppo della tecnologia che ha attirato massicci investimenti negli ultimi anni. I prezzi delle azioni delle aziende nel campo dell'energia pulita sono saliti moltissimo. Per quanto i FAANG continuino ad attirare interesse, il settore dell'energia pulita sta crescendo. E immagino che tale tendenza proseguirà. Si può ancora investire molto per espandere la capacità di energia rinnovabile, per aumentare i punti di ricarica dei veicoli elettrici e potenziare il trasporto dell'idrogeno, nonché per adattare i processi industriali esistenti alle nuove fonti di energia. È una rivoluzione con un grande potenziale di sviluppo. Con il Green Deal in Europa e i piani per le infrastrutture verdi del Presidente Biden sono stati messi a disposizione abbondanti fondi pubblici. Gli investitori stanno incanalando sempre più fondi verso le attività verdi: le emissioni di green bond hanno già totalizzato 28 miliardi di dollari nel 2021, rispetto ai 220 miliardi dell'intero 2020. Gli investitori obbligazionari non ricevono un buon rendimento sotto forma delle cedole, ma possono centrare i propri obiettivi non finanziari attraverso le obbligazioni verdi e sostenibili (attualmente lo yield-to-maturity dell'indice ICE/Bank of America Global Green Bond è dello 0,48%). Se non è possibile ottenere rendimenti elevati, almeno facciamo del bene! La diffusione delle politiche ESG tra gli investitori, in ultima analisi, premierà le aziende che si sono impegnate nell'azzeramento delle emissioni di carbonio in futuro rispetto a quelle che continuano a emettere gas a effetto serra. Sono convinto che il settore genererà performance stabilmente positive nel lungo periodo.

Chris Iggo, CIO Core Investments di AXA Investment Managers

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 15 Feb 2021 11:27 aggiornamento - 15-02-2021 11:28:03