Unione europea

La prima stima per le esportazioni di merci extra-UE a dicembre 2020 si attesta a 174,9 miliardi di euro, in aumento dell'1,5% rispetto a dicembre 2019 (172,3 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 144,8 miliardi di euro, in calo del 3,6% rispetto a dicembre 2019 (150,2 miliardi di euro). Di conseguenza, l'UE ha registrato un'eccedenza di 30,1 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a dicembre 2020, rispetto a +22,1 miliardi di euro a dicembre 2019. Il commercio intra-UE è salito a 235,1 miliardi di euro a dicembre 2020, +3,8% rispetto a dicembre 2019. Da gennaio a dicembre 2020, le esportazioni di beni extra-UE sono scese a 1.931,6 miliardi di euro (in calo del 9,4% rispetto a gennaio-dicembre 2019) e le importazioni sono scese a 1.714,3 miliardi di euro (in diminuzione dell'11,6% rispetto a gennaio-dicembre 2019). Di conseguenza, l'UE ha registrato un avanzo di 217,3 miliardi di euro, rispetto a + 191,5 miliardi di euro a gennaio-dicembre 2019. Il commercio intra-UE è sceso a 2841,7 miliardi di euro a gennaio-dicembre 2020, -7,5% rispetto a gennaio-dicembre 2019. Il grado in cui è stato influenzato l'andamento annuale delle esportazioni e delle importazioni dipendeva tuttavia dal tipo di prodotti. L'energia ha registrato di gran lunga il calo maggiore, seguita da Macchine e veicoli e Altri prodotti manifatturieri, mentre Cibo e bevande, Materie prime e Prodotti chimici sono stati gli unici gruppi di prodotti con livelli vicini a quelli osservati nel 2019. Nel 2020, la Cina è stata la principale partner per l'UE. Questo risultato è dovuto ad un aumento delle importazioni (+ 5,6%) e delle esportazioni (+ 2,2%). Allo stesso tempo, il commercio con gli Stati Uniti ha registrato un calo significativo di entrambe le importazioni (-13,2%) ed esportazioni (-8,2%).

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 15 Feb 2021 12:22