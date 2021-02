In Sudafrica, un'altra variante chiamata B.1.351 è emersa indipendentemente da B.1.1.7. Rilevata originariamente all'inizio di ottobre 2020, B.1.351 condivide alcune mutazioni con B.1.1.7. I casi causati da questa variante sono stati segnalati negli Stati Uniti alla fine di gennaio 2021. In Brasile, è emersa una variante chiamata P.1 che è stata identificata per la prima volta in viaggiatori dal Brasile, che sono stati testati durante lo screening di routine in un aeroporto in Giappone, all'inizio di gennaio. Questa variante contiene una serie di mutazioni aggiuntive che possono influenzare la sua capacità di essere riconosciuta dagli anticorpi. Questa variante è stata rilevata per la prima volta negli Stati Uniti alla fine di gennaio 2021.

Queste varianti sembrano diffondersi più facilmente e rapidamente di altre varianti, il che può portare a più casi di COVID-19. Un aumento del numero di casi metterà a dura prova le risorse sanitarie, porterà a più ricoveri e potenzialmente a più morti.

Finora, gli studi suggeriscono che gli anticorpi generati attraverso la vaccinazione con i vaccini attualmente autorizzati riconoscono queste varianti. Questo è stato studiato da vicino e altri studi sono in corso.

Una rigorosa e maggiore osservanza delle strategie di mitigazione della salute pubblica, come la vaccinazione, la distanza fisica, l'uso di maschere, l'igiene delle mani, l'isolamento e la quarantena, è essenziale per limitare la diffusione del virus che causa la COVID-19 e proteggere la salute pubblica.

Cosa non sappiamo

Gli scienziati stanno lavorando per saperne di più su queste varianti, e sono necessari altri studi per capire quanto ampiamente si sono diffuse queste nuove varianti, come la malattia causata da queste nuove varianti differisce da quella causata da altre varianti attualmente in circolazione e come queste varianti possono influenzare le terapie, i vaccini e i test esistenti.

Cosa significa

I funzionari della sanità pubblica stanno studiando rapidamente queste varianti per saperne di più per controllare la loro diffusione. Vogliono capire se le varianti:

1) Si diffondono più facilmente da persona a persona