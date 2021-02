Brunetta, lo smartworking e la Pubblica Amministrazione. Le dichiarazioni datate.



Il Ministro Renato Brunetta si è espresso in modo preciso nei confronti del lavoro da remoto, o come amano dire gli italiani, lo smartworking.La notizia è stata riportata da tanti media, ma è di mesi fa.

Parlando al TGCom24 di Mediaset ha detto che "bisogna Riaprire tutto: i Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come funzionano gli ospedali. Non vedo perché se un ospedale funziona, non possa funzionare una scuola, un Comune, un ufficio urbanistica, un tribunale".

Inoltre, ha aggiunto sibilinno "smettiamola per favore, basta: si torni tutti a lavorare".

Nella sua funziona ministeriale, visto che si occupa di Pubblica Amministrazione, è chiaro che le intenzioni future sono già determinate.

"Non ci sono i carabinieri in smartworking" ha chiosato, facendo riferimento a tutti i servitori dello Stato che sono sul campo tutti i giorni a prestare la propria opera.

"Non capisco: io sono stato alla Camera, con tutti i miei collaboratori, a lavorare per tutto questo tempo. Noi votiamo in un’aula, mantenendo distanziamento, sicurezza, ma si è tornati a lavorare".

Sembrava che Draghi avesse detto di non comunicare prima del discorso alle Camere per la richiesta di fiducia, ma questa è una fake news.

Scritto da Gigi Beltrame il 15 Feb 2021 19:48