Allarme dei dati HCOB PMI: cosa riserva il 2024 per l'Eurozona

Occupazione e scorte: dati preoccupanti

Con la riduzione della capacità operativa, l'occupazione è diminuita per il secondo mese consecutivo, con una contrazione significativa nei settori manifatturiero e terziario. Le aziende manifatturiere hanno anche tagliato le giacenze di materie prime e semilavorati a un ritmo mai visto dal 2009. Le scorte di prodotti finiti sono in diminuzione, evidenziando la riduzione dei costi in risposta alla scarsa domanda.

Inflazione contraddittoria: prezzi di acquisto in calo, prezzi di vendita in aumento

Le aziende segnalano segnali contrastanti sull'inflazione, con i costi di acquisto in diminuzione e i prezzi di vendita in aumento. Mentre l'inflazione dei prezzi di vendita è rimasta elevata rispetto alla media storica, l'inflazione dei costi di acquisto ha registrato il decimo mese di calo. Questo scenario crea sfide per le imprese, che devono gestire un aumento dei costi e la pressione competitiva.

Le previsioni future, sebbene mostrino un aumento dell'ottimismo per la produzione nei prossimi dodici mesi, presentano una dicotomia tra il manifatturiero, in miglioramento, e il terziario, più pessimista. Tuttavia, la fiducia totale rimane nettamente al di sotto della media di lungo termine, suggerendo sfide persistenti per entrambi i settori.

Tendenze nazionali: Francia in declino, Germania in resistenza

La contrazione è stata guidata principalmente dalla Francia, con una significativa riduzione dell'attività economica. Anche in Germania, la produzione ha subito una diminuzione accelerata, sebbene in misura minore rispetto alla Francia. Il resto dell'eurozona ha riportato riduzioni più moderate, ma il trend negativo persiste, con il manifatturiero in forte calo.

Il Chief Economist, Dr. Cyrus de la Rubia, commenta i dati sottolineando la mancanza di segnali di ripresa e l'alto rischio di recessione. Nonostante una moderata stabilità nel settore dei servizi, la mancanza di crescita economica sostanziale suggerisce un futuro incerto per l'eurozona.

Conclusioni e prospettive: le sfide persistono