Germania, indice ZEW: nuovo calo della fiducia delle imprese



Dopo i risultati disastrosi della produzione industriale e della bilancia commerciale tedesca, in cui l’export si riduce sempre di più, anche la fiducia delle imprese non può che risentirne. E infatti, l'indicatore ZEW del clima economico per la Germania ha registrato un leggero aumento nell'attuale sondaggio di agosto 2023, attestandosi a meno 12,3 punti, è di 2,4 punti sopra il valore del mese precedente. Al contrario, la valutazione della situazione economica in Germania è notevolmente peggiorata. L'indicatore corrispondente è sceso di 11,8 punti a un nuovo valore di meno 71,3 punti. Una valutazione altrettanto negativa della situazione economica tedesca è stata vista l'ultima volta nell'ottobre 2022.

Secondo il professor Achim Wambach, Presidente dello ZEW, “L'indicatore ZEW del clima economico rimane in territorio negativo, anche se mostra un leggero miglioramento rispetto al mese precedente. Gli esperti dei mercati finanziari prevedono quindi un leggero miglioramento della situazione economica entro la fine dell'anno. Tuttavia, queste accresciute aspettative devono essere viste nel contesto di una valutazione notevolmente peggiorata dell'attuale situazione economica in Germania. Vale la pena notare che gli intervistati, in generale, non prevedono ulteriori aumenti dei tassi di interesse nell'eurozona e negli Stati Uniti, e le prospettive economiche per gli Stati Uniti hanno registrato un aumento significativo: questi fattori contribuiscono al miglioramento delle aspettative per la Germania”.