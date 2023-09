Confcommercio: a settembre economia in rallentamento

Bene l’automotive male l’abbigliamento

A livello dei diversi segmenti di consumo si rileva come nei periodi più recenti la tendenza al rallentamento sia diventata via via più generalizzata, coinvolgendo anche alcuni servizi. Nel mese di agosto tassi di crescita tendenziali significativi si sono registrati solo per l’automotive (+16,3%), i servizi ricreativi (+12,7%) e i trasporti aerei (+11,7%). Anche ad agosto si confermano i segnali di minor dinamicità della domanda per alberghi e pasti e consumazioni fuori casa (+0,3% tendenziale nel complesso). I dati degli ultimi due mesi sembrano indicare come alcune criticità emerse nella tarda primavera non fossero determinate solo dalle avverse condizioni meteorologiche, ma riflettessero un peggioramento della domanda soprattutto per la componente interna. L’innalzamento delle temperature ha portato ad agosto, dopo un periodo di netto ridimensionamento, a una stabilizzazione dei consumi di energia elettrica. Si conferma in riduzione la domanda per l’abbigliamento e le calzature (-0,6% tendenziale ad agosto), a sottolineare una stagione meno brillante delle attese nel periodo dei saldi. Anche ad agosto i consumi di beni alimentari sono rimasti in territorio negativo (-3,0% su base annua), consolidando un trend che permane ormai da oltre un anno.

Prezzi al consumo: inflazione in calo

Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo si stima per il mese di settembre una variazione nulla in termini congiunturali e una crescita del 5,3% su base annua. Si consolida, nonostante l’emergere di alcune tensioni nei mercati delle materie prime energetiche, il processo di ordinato rientro. La presenza di dinamiche inflazionistiche meno sostenute rappresenta uno dei punti fondamentali per restituire un po’ di slancio alla domanda delle famiglie e al sistema produttivo nel suo complesso.