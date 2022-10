Eurozona: ad agosto bilancia commerciale in deficit per 50,9 miliardi di euro



Prosegue inesorabile il deficit della bilancia commerciale dell’eurozona. I rincari dei prezzi dell’energia e delle materie prime, accompagnate da una robusta inflazione, influiscono sia sulla produzione industriale sia sui consumi interni. Il deprezzamento dell’euro aiuta l’export, ma non basta per riequilibrare i costi dell’import, costituiti in gran parte dall’energia e dal petrolio. Vediamo i dati di Eurostat per regione.

Eurozona

La prima stima per le esportazioni di beni dell'area dell'euro nel resto del mondo nell'agosto 2022 è di 231,1 miliardi di euro, con un aumento del 24,0% rispetto ad agosto 2021 (186,4 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 282,1 miliardi di euro, in aumento del 53,6% rispetto ad agosto 2021 (183,6 miliardi di euro). Di conseguenza, nell'agosto 2022 l'eurozona ha registrato un deficit di 50,9 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo, rispetto a un surplus di 2,8 miliardi di euro nell'agosto 2021. Il commercio intra-area dell'euro è salito a 210,5 miliardi di euro ad agosto 2022, in crescita del 34,8% rispetto ad agosto 2021.

Da gennaio ad agosto 2022, le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 1.859,8 miliardi di euro (con un aumento del 18,7% rispetto a gennaio-agosto 2021) e le importazioni sono aumentate a 2.088,6 miliardi di euro (con un aumento del 44,7% rispetto a con gennaio-agosto 2021). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un disavanzo di 228,8 miliardi di euro, rispetto a un avanzo di 124,0 miliardi di euro nel gennaio-agosto 2021. Il commercio intra-area dell'euro è salito a 1.766,9 miliardi di euro nel periodo gennaio-agosto 2022, con un aumento del 27,2% rispetto a con gennaio-agosto 2021.