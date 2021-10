Migliorano nel III trimestre i numeri del mercato immobiliare italiano

Infine, l’andamento dei canoni di locazione prime evidenzia una situazione di generale stabilità a seguito dell’incremento già registrato negli ultimi anni, in leggera crescita nelle prime location di Bologna, Roma e Milano. Quanto al mercato degli investimenti, le performance del terzo trimestre hanno registrato transazioni per circa € 2,3 miliardi, segnando un incremento del 9% circa rispetto al volume relativo al Q3 2020. Il totale YTD, pari a 5,5 miliardi, risulta sostanzialmente in linea (-6,5%), rispetto allo stesso periodo del 2020. Continua il boom della logistica, settore che catalizza ben il 42% del totale investito nel trimestre, pari a circa € 960 milioni; il forte interesse degli investitori internazionali si riflette in un’ulteriore contrazione dei rendimenti prime netti, che scendono al 4,4%.

Il mercato uffici, invece, ha contribuito con circa € 690 milioni, pari al 30% del totale (- 28% rispetto al Q3 2020). I rendimenti prime per gli uffici restano stabili rispetto al secondo trimestre. I settori degli “Alternative” e del Living continuano ad attrarre l’interesse degli investitori, raggiungendo rispettivamente quota € 160 milioni (+ 20% rispetto al Q3 2020) e € 92 milioni (+129% rispetto al Q3 2020). Il mercato retail prosegue la fase di sostanziale stallo con € 90 milioni di transazioni (-18% rispetto al Q3 2020), così come quello dell’hospitality, che registra transazioni pari a € 292 milioni (-13% rispetto al Q3 2020). L'outlook per il mercato investment italiano è particolarmente positivo, in virtù di una robusta pipeline che dovrebbe chiudersi nei prossimi sei mesi e stimata in circa € 3 mld - € 3,5 mld. Si tratta per lo più di grandi transazioni in ambito logistico, uffici core a Milano, mixed use e residenziale, oltre ad un numero di portafogli di dimensioni decisamente interessanti per il mercato italiano.