Eurozona: a settembre produzione industriale +0,9%. Italia -1,8%



Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, a settembre 2022 la produzione industriale destagionalizzata è aumentata dello 0,9% sia nell'eurozona che nell'UE, rispetto al mese precedente. Ad agosto 2022 la produzione industriale era aumentata del 2,0% nell'area dell'euro e dell'1,5% nell'UE. A settembre 2022 rispetto a settembre 2021, la produzione industriale è aumentata del 4,9% nell'area dell'euro e del 5,7% nell'UE.

Confronto mensile per principale raggruppamento industriale e per Stato membro

Nell'area dell'euro a settembre 2022, rispetto ad agosto 2022, la produzione di “beni di consumo non durevoli” è aumentata del 3,6% e quella di “beni strumentali” dell'1,5%, mentre la produzione di “beni intermedi” e di “beni di consumo durevoli” è diminuita dello 0,9% e quella di energia dell'1,1%.

Nell'UE, la produzione di “beni di consumo non durevoli” è aumentata del 3,1% e quella di “beni capitali” dell'1,7%, mentre la produzione di “beni intermedi” e di “beni di consumo durevoli” è diminuita dello 0,6% e l'energia del 2,0%.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, gli incrementi mensili più elevati sono stati registrati in Irlanda (+11,9%), Belgio (+7,1%) nonché in Ungheria e Paesi Bassi (entrambi +1,6%). Le maggiori diminuzioni sono state osservate in Lituania (-8,2%), Grecia (-4,5%) ed Estonia (-3,6%). L’Italia ha fatto registrare un -1,8%, la Germania un +0,8% e la Francia un -0,7%.