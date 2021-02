La pianificazione finanziaria - Educazione finanziaria



Sembra una sciocchezza, ma il primo passo per comprendere la finanza è la pianificazione finanziaria.

Cos'è la pianificazione finanziaria?

Valutando i risparmi, il reddito e le spese si potrà capire se e come si potrà avere a disposizione una somma per investire.

In base a questa scelta, viene deciso il tipo di investimento.

Capirete che non può esistere una soluzione valida per tutti, perché l'investimento è un po' come un abito su misura: si deve adattare alle nostre caratteristiche, che poi non sono altro che i nostri obiettivi di investimento, intesi come orizzonte temporale, propensione al rischio e aspettative di rendimento.

Come quando acquistiamo un abito veniamo aiutati dal sarto o dal commesso che, con occhio clinico, ci dice come ci veste, quando decidiamo in cosa investire dobbiamo contare sull'aiuto di professionisti per capire se l'investimento che chiediamo, o che ci viene proposto, fa per noi.

Questi professionisti, tipicamente le banche e le sim, possono svolgere questo compito solo se ci conoscono bene. E possono conoscerci solamente acquisendo tutta una serie di informazioni sulla nostra situazione finanziaria.

E' importare impostare un corretto e proficuo rapporto con l'intermediario e collaborare, attraverso un efficace scambio informativo, affinché possa consigliarci al meglio.

Nel percorso che ci porta ad impiegare i nostri risparmi occorre tener conto anche di un altro fattore: i limiti connessi alla nostra natura di esseri umani.

Normalmente le scienze economiche pongono come presupposto delle loro teorie l'operare di soggetti pienamente razionali. Così, nella realtà, purtroppo non è, e non sempre siamo in grado di affrontare i temi del risparmio in termini razionali.

In questa sezione potrete trovare un'interessante parte volta a renderci consapevoli degli errori comportamentali che più comunemente compiamo nei nostri percorsi mentali. Conoscerci meglio è il primo passo per evitare questo tipo di errori.

Infine, la parte finale della sezione è dedicata ai diritti e responsabilità degli investitori quando si approcciano alle varie forme di investimento.

Poniamo soprattutto la nostra attenzione sulle responsabilità. Chi investe deve essere sicuramente conscio dei propri diritti, e pretendere che vengano rispettati, ma è altrettanto importante focalizzarsi sulle proprie responsabilità, su quei comportamenti, cioè, che siamo tenuti a compiere se vogliamo veramente salvaguardare e far fruttare il nostro risparmio.

Scritto da Gigi Beltrame il 14 Feb 2021 15:31