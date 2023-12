Networking senza stress: la formula magica per avere successo negli eventi aziendali



Se ti senti un po' arrugginito dopo anni senza party a causa della pandemia o sei naturalmente timido, un esperto può aiutarti a diventare la persona di cui tutti vogliono parlare quest'anno. Matt Abrahams, insegnante di comunicazione presso la Stanford Graduate School of Business, condivide alcuni dei suoi consigli più utili.

"Sii interessato, non interessante"

L'obiettivo è essere il cuore della festa senza sembrare eccessivamente loquaci o stressarti troppo. Abrahams consiglia di concentrarsi sugli altri, dimostrando curiosità e attenzione. Fare domande, evidenziare elementi comuni e ascoltare le opinioni altrui sono abilità che generano simpatia e fiducia.

"Alza bandiera bianca"

L'uscita da una conversazione può essere imbarazzante. Abrahams suggerisce di segnalare il desiderio di cambiare argomento in modo diretto ma gentile, evitando bugie. Questo consente di uscire senza sotterfugi, offrendo al contempo un'ultima parte di conversazione per ammorbidire la transizione.

Considera il contesto

Ogni consiglio comunicativo varia in base alla situazione. Al party aziendale, rifletti su cosa dire e come dirlo, considerando quanto il tuo interlocutore conosce dell'argomento, le possibili reazioni e il momento appropriato per la discussione.