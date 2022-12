Cosa sono gli ETF e perché sono importanti in un momento di crisi



Un ETF, o fondo negoziato in una borsa, è un tipo di veicolo di investimento che traccia la performance di un particolare indice di mercato o gruppo di attività. Gli ETF sono negoziati in borsa, proprio come le azioni, il che significa che i loro prezzi possono fluttuare durante il giorno mentre vengono acquistati e venduti. Questo li rende una scelta popolare per gli investitori che vogliono essere in grado di acquistare e vendere facilmente i propri investimenti senza dover passare attraverso il processo di acquisto e vendita di singole attività.

Uno dei principali vantaggi degli ETF è il loro basso costo. Poiché gli ETF sono gestiti passivamente, in genere hanno commissioni e spese inferiori rispetto ai fondi gestiti attivamente. Ciò significa che gli investitori possono spesso ottenere più soldi quando investono in ETF.

Un altro vantaggio degli ETF è la loro diversità. Molti ETF replicano ampi indici di mercato, come l'S&P 500, il che significa che forniscono agli investitori un'esposizione a un'ampia gamma di attività. Ciò può aiutare gli investitori a diversificare i propri portafogli e ridurre il rischio complessivo.

Sono disponibili molti tipi diversi di ETF, ciascuno con le proprie caratteristiche uniche. Alcuni ETF tracciano settori specifici, come la tecnologia o la sanità, mentre altri seguono i mercati o le materie prime internazionali. Ciò significa che gli investitori possono scegliere ETF in linea con i loro obiettivi di investimento e la loro tolleranza al rischio.