Confcommercio: crescita debole, prospettive ancora incerte

PIL stabile

Nel mese di aprile, dopo un primo trimestre di sostanziale stasi (la variazione nulla pur evitando la recessione tecnica indica un significativo rallentamento nel percorso di recupero iniziato nel primo trimestre del 2021), si dovrebbero essere consolidati i moderati segnali di risveglio dell’attività economica. Secondo le nostre stime nel mese in corso il PIL è atteso registrare una variazione congiunturale dello 0,3%. Su base annua la crescita sarebbe nulla.

ICC in moderata crescita

A marzo 2023 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha evidenziato un incremento dell’1,1% sullo stesso mese del 2022. Il dato è sintesi di un aumento della domanda per i servizi (+5,8%) e di una flessione di quella relativa ai beni (-0,4%).

La volontà delle famiglie di tornare a livelli di consumo precedenti il 2020, soprattutto per le voci di spesa alle quali sono state costrette a rinunciare in modo non volontario per molti mesi, ha permesso di mantenere in terreno positivo la variazione della domanda in questa prima parte del 2023 (+1,6% la variazione tendenziale nel primo trimestre).

I consumi delle famiglie in volume, calcolati nella metrica dell’ICC, rimangono ancora distanti dai livelli pre-Covid, ai quali presumibilmente si potrà tornare solo nella seconda parte del 2024.

Servizi in crescita

In linea con quanto registrato dalla seconda parte del 2022, anche a marzo 2023 la domanda delle famiglie è stata sostenuta principalmente dal recupero della componente relativa ai servizi (+5,8 nel confronto con marzo dello scorso anno), in particolare il turismo e le attività legate al tempo libero. Nonostante gli andamenti positivi degli ultimi mesi, per molti di questi servizi (ricreativi, alberghieri e della ristorazione) la distanza con i volumi registrati nello stesso periodo del 2019 supera ancora le due cifre.

Relativamente ai consumi di beni, dopo un gennaio in positivo, dinamica favorita dal buon risultato dei saldi, la domanda è tornata a registrare un ridimensionamento nel confronto annuo. A marzo la stima per l’aggregato indica -0,4%. Il settore dell’automotive evidenzia segnali di miglioramento, con una variazione tendenziale del 16,7%. Va sottolineato come gli ultimi due trimestri abbiano solo parzialmente ridotto la distanza con i livelli di spesa reale del 2019. Tra le altre voci si conferma in riduzione, nel confronto annuo, la domanda per l’energia elettrica (-4,9%), per i mobili (-4,0%), per gli alimentari (-3,9%), per gli elettrodomestici (-0,9%) e per l’abbigliamento e le calzature (-0,8%). In alcuni casi, la perdurante inflazione, che ha spinto le famiglie a comportamenti molto prudenti, ha acuito una crisi che si protraeva già da tempo.