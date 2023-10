Confcommercio: quadro economico in peggioramento

Anche ad ottobre l’economia italiana ha continuato a muoversi sul delicato confine tra stagnazione e recessione. L’attività industriale, dovrebbe aver mantenuto, in linea con una domanda interna e estera debole, un profilo moderatamente negativo. Relativamente ai servizi, che avevano sostenuto la crescita nella prima parte del 2023, sembrano confermati, anche in questo inizio di autunno, i segnali di minor dinamicità. Secondo le stime di Confcommercio, nel mese in corso il PIL è atteso registrare, nel confronto con settembre, una diminuzione dello 0,1%. Su base annua questo andamento si tradurrebbe in una crescita dello 0,6%.

ICC stabile a settembre

A settembre 2023 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha evidenziato una stabilità rispetto allo stesso mese del 2022. Il dato chiude un trimestre non facile per la domanda per consumi (sia luglio sia agosto sono stati rivisti al ribasso). Situazione in parte, influenzata dal confronto con un periodo in cui la voglia di tornare alla normalità aveva determinato una decisa accelerazione dei consumi (soprattutto servizi per il tempo libero). I dati destagionalizzati segnalano, infatti, a settembre, un miglioramento in termini congiunturali. Anche a settembre il dato è sintesi di un aumento della domanda per i servizi (+1,3%) e di una flessione di quella relativa ai beni (-0,6%).

Bene l’automotive, i servizi ricreativi e i trasporti

Relativamente ai singoli segmenti di consumo si rilevano pochi mutamenti nelle dinamiche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, contrassegnati da una generalizzata tendenza al rallentamento nel confronto annuo. Anche a settembre i settori più dinamici si confermano l’automotive (+23,1%), i servizi ricreativi (+14,0%) e i trasporti aerei (+11,5%). Va osservato che solo per i ricreativi la domanda sembra essere tornata su valori prossimi a quelli del 2019, mentre per gli altri due segmenti i consumi si attestano su livelli ampiamente inferiori a quelli rilevati nel 2019. I segnali di rallentamento della domanda per alberghi e pasti e consumazioni fuori casa si sono confermati anche a settembre (+0,1% nel complesso). Se per i pubblici esercizi si rilevano ancora modesti segnali di crescita rispetto allo scorso anno, per le strutture ricettive la situazione appare meno favorevole, a conferma di una stagione estiva inferiore alle attese, in particolare per la componente interna. Relativamente alle altre funzioni di consumo si conferma in riduzione su base annua la domanda per abbigliamento e calzature (-1,4%), alimentari (-1,7%), mobili (-3,3%), elettrodomestici (-1,5%) e carburanti (-4,5%).