Eurozona: ad agosto produzione industriale -1,6% su mese. Italia -0,2%

Confronto annuale per principale gruppo industriale e per Stato membro

Nell'area euro ad agosto 2021, rispetto ad agosto 2020, la produzione di “beni di consumo non durevoli” è aumentata dell'11,6%, i “beni intermedi” del 6,6% e i “beni strumentali” del 2,8%, mentre la produzione di energia è diminuita dello 0,6% e quella dei “beni di consumo durevoli” del 1,9%.

Nell'UE, la produzione di “beni di consumo non durevoli” è aumentata del 10,9%, quella dei “beni intermedi” del 7,1%, i “beni strumentali” del 2,4% e l'energia dell'1,0%, mentre la produzione di “beni di consumo durevoli” è diminuita dello 0,8%.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori aumenti annuali sono stati registrati in Belgio (+29,9%), Irlanda (+22,1%) e Lituania (+15,4%). Diminuzioni sono state osservate in Portogallo (-7,2%), Malta (-4,2%) e Repubblica Ceca (-1,4%). L’Italia ha fatto registrare una crescita pari a zero, mentre la Germania un +1,9%, la Francia un +5,1% e la Spagna un +2,0%.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 13 Oct 2021 11:55