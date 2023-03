Triplicare i depositi possono diventare un problema per una banca (Silicon Valley Bank - SVB insegna)



La Silicon Valley Bank (SVB) ha dichiarato di aver triplicato i suoi depositi dal 2019 al 2021, una notizia che sembrava fantastica. Tuttavia, come ogni banca sa, i depositi sono passività, il che significa che la banca deve pagare interessi sul denaro depositato dai clienti. Per pagare tali passività, le banche li utilizzano per fare prestiti alle piccole imprese e ai mutuatari. Se una banca non può prestare i depositi in modo responsabile, utilizza l'eccesso per acquistare prestiti o "titoli" come i titoli del Tesoro USA e i Mortgage Backed Securities (MBS).

Tuttavia, il problema è sorto quando la SVB ha visto i suoi depositi triplicare troppo velocemente per poter prestare responsabilmente. La banca ha quindi deciso di acquistare attività garantite dal governo degli Stati Uniti come Treasury e MBS. Tuttavia, il problema è che la SVB ha comprato obbligazioni a lunga durata, spesso a 10+ anni, quando i tassi di interesse erano bassi. Ciò significa che quando i tassi di interesse aumentano, il prezzo dell'obbligazione diminuisce.

Il problema è stato aggravato dalla leva finanziaria della SVB, che era di 10:1 o superiore, il che significa che una perdita del 10% sulle risorse è una cancellazione del 100%. La banca ha acquistato attività di alta qualità, ma ne ha acquistate tonnellate con durata lunga a tassi di interesse bassi. Quando la Fed ha alzato i tassi, quegli asset sono diminuiti di valore, causando grandi perdite per la banca.