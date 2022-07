La pandemia e la disparità nei luoghi di lavoro favoriscono l’incremento delle donne imprenditrici: gender gap

Considerate le turbolenze economiche e lavorative degli ultimi anni, le donne hanno cercato di assumere il controllo della propria carriera e di avviare un'attività in proprio. Mentre alcune perseguivano le loro passioni o cercavano una maggiore flessibilità, molte sono diventate "imprenditrici per necessità", per esigenze di reddito o per mancanza di opportunità sul lavoro. Dobbiamo riconoscere che molte di queste imprenditrici sono state costrette da ambienti di lavoro iniqui e dobbiamo adottare misure urgenti per far sì che i luoghi di lavoro siano adatti alle donne.

Se da un lato i dati appaiono molto preoccupanti, dall'altro indicano dove è possibile compiere dei progressi. È chiaro che un esame approfondito delle pratiche di assunzione e promozione è un fattore critico, così come lo è rendere il lavoro flessibile la norma per tutti".

È necessaria un'azione mirata per affrontare lo squilibrio globale di genere

Il Global Gender Gap Report e i dati LinkedIn dimostrano che è necessaria un'azione specifica per rendere i luoghi di lavoro e le società più equi. I dati evidenziano la necessità di concentrarsi su pratiche di assunzione inclusive ed eque, nonché su programmi di mobilità interna e di lavoro flessibile. I passi concreti includono l'eliminazione dei bias dalle job description, la creazione di liste di candidati rappresentative e l'inclusione delle donne nelle commissioni di selezione. Ciò include anche la creazione di programmi di mentoring e formazione mirati per le donne che lavorano a livello pre-manager, nonché una maggiore consapevolezza e formazione sui pregiudizi inconsci per gli hiring manager e gli addetti ai colloqui a questo livello.

Anche la flessibilità sarà fondamentale per fare progressi. I dati LinkedIn mostrano che le donne hanno il 24% di probabilità in più rispetto agli uomini di candidarsi a ruoli a distanza, sottolineando l'importanza della flessibilità per le donne e il ruolo che essa svolge nel rendere equi gli ambienti di lavoro. Il lavoro flessibile deve essere normalizzato per attrarre un pool di talenti diversi e deve essere offerto a tutti i lavoratori, non solo alle donne.