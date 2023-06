Germania, indice ZEW: a giugno peggiora la situazione economica



Non tira una bella aria dalle parti di Berlino. L'indicatore ZEW del clima economico per la Germania ha registrato un leggero aumento nell'attuale sondaggio del giugno 2023 arrivando a meno 8,5 punti, è di 2,2 punti sopra il valore del mese precedente. Al contrario, la valutazione della situazione economica in Germania è peggiorata molto bruscamente. L'indicatore corrispondente è sceso di 21,7 punti a un nuovo valore di meno 56,5 punti.

Secondo il presidente dello ZEW, il professor Achim Wambach, "L'indicatore ZEW del sentimento economico mostra un leggero miglioramento, ma rimane in territorio negativo. Ciò significa che gli esperti non prevedono un miglioramento della situazione economica durante la seconda metà dell'anno. In particolare, è probabile che i settori incentrati sulle esportazioni registrino scarsi risultati a causa di un'economia globale debole. Tuttavia, l'attuale recessione non è generalmente considerata particolarmente allarmante".

Il sentiment degli esperti del mercato finanziario riguardo allo sviluppo economico dell’eurozona è leggermente diminuito a giugno e si attesta attualmente a meno 10,0 punti, 0,6 punti al di sotto del valore del mese precedente. L'indicatore della situazione per la zona euro è diminuito, scendendo di 14,4 punti a una nuova lettura di meno 41,9 punti.