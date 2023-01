Quali sono le regole del Superbonus edilizio 2023 e quali sono le regole per condomini e villette unifamiliari



La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato il Superbonus per tutto l'anno in corso, ma con alcune modifiche rispetto al passato. Ecco le regole del Superbonus 2023. La detrazione fiscale per l'edilizia, che era già scesa dal 110% al 90%, rimarrà al 110% solo per i condomini se la richiesta di certificazione energetica (Cilas) è stata presentata entro il 25 novembre dello scorso anno e approvata dall'assemblea, oppure se è stata presentata dopo tale data ma entro il 31 dicembre. Per evitare sanzioni penali, sarà fondamentale la firma notarile dell'amministratore per attestare la data e assicurarsi che non ci siano dichiarazioni false.

Edifici, condomini e villette (anche unifamiliari)

Il Superbonus per edifici e villette subirà alcune modifiche a partire dal 2023. Per gli edifici plurifamiliari (non oltre 4 appartamenti) e i condomini, la detrazione statale sarà del 90%, scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Per ottenere il 110%, sarà necessario presentare la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus entro il 25 novembre.