Eurozona: a novembre bilancia commerciale in deficit di 11,7 miliardi di euro



La crisi energetica, l’aumento delle materie prime e il rallentamento del commercio globale incidono pesantemente sulla bilancia commerciale in Europa. Vediamo nel dettaglio le due aree economiche nelle analisi di Eurostat.

Eurozona

La prima stima per l’export di merci dell'area dell'euro verso il resto del mondo nel novembre 2022 si attesta a 264,7 miliardi di euro, con un aumento del 17,2% rispetto a novembre 2021 (225,9 miliardi di euro). L’import dal resto del mondo si è attestato a 276,3 miliardi di euro, in aumento del 20,2% rispetto a novembre 2021 (229,8 miliardi di euro). Di conseguenza, nel novembre 2022 l'area dell'euro ha registrato un disavanzo di 11,7 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo, rispetto a un disavanzo di 3,9 miliardi di euro nel novembre 2021, in aumento del 16,8%.

Da gennaio a novembre 2022, le esportazioni di merci dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 2.638,4 miliardi di euro (con un aumento del 18,9% rispetto a gennaio-novembre 2021) e le importazioni sono salite a 2.943,4 miliardi di euro (con un aumento del 40,5 % rispetto a gennaio-novembre 2021). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un deficit di 305,1 miliardi di euro, rispetto a un avanzo di 125,0 miliardi di euro nel periodo gennaio-novembre 2021.