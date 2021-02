3. gli ordini permanenti di bonifico in favore di terzi, ad esempio i canoni di una locazione. E' utile ricordare che alcuni addebiti diretti - ad esempio quelli relativi ad alcune carte di credito e al servizio Telepass - non possono essere trasferiti secondo la procedura di portabilità ma richiedono specifici adempimenti. Il nuovo operatore deve segnalartelo e potrà assisterti nelle operazioni necessarie. Anche per gli assegni bisogna fare attenzione, accertandosi che non ce ne siano in circolazione e non versati che possano porre in posizione negativa il conto corrente che si chiude.

A chi si chiede la portabilità del conto corrente?

La richiesta di portabilità va posta direttamente al nuovo operatore, che assume la responsabilità di attuare il trasferimento nei modi e nei tempi previsti dalla legge, con la collaborazione del vecchio operatore. Per presentare la richiesta, che vale anche come autorizzazione all'esecuzione del trasferimento, bisogna compilare un modulo appositamente predisposto dall'operatore, come ad esempio quello disponibile sul sito www.sepaitalia.eu. Se il conto è cointestato la richiesta deve essere firmata da ciascun intestatario del conto.

Quali sono ti tempi di trasferimento?

Il trasferimento deve essere completato entro 12 giorni lavorativi, al massimo. Se questo termine non è rispettato si ha diritto a un indennizzo monetario.

Scritto da Gigi Beltrame il 13 Feb 2021 19:34 aggiornamento - 13-02-2021 22:47:57