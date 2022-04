Produzione industriale: a febbraio +4,0% su mese e +3,3% su anno



Gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina non si erano ancora fatti sentire, l'energia iniziava a subire i primi forti rincari ma nulla rispetto al mese successivo, che ha fatto lanciare in questi giorni il grido d'allarme di Confindustria. E infatti per l’Istat a febbraio la produzione industriale torna a crescere in termini congiunturali, recuperando buona parte del calo registrato nei due mesi precedenti. È positivo anche il confronto con il valore di febbraio 2020, mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria: il livello destagionalizzato dell’indice di febbraio 2022 è maggiore del 2,5%. Tuttavia, nella media degli ultimi tre mesi la dinamica congiunturale resta negativa.

In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, sia l’indice generale sia quelli settoriali mostrano aumenti apprezzabili. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a febbraio 2022 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti del 4,0% rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre-febbraio il livello della produzione diminuisce dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.

L’indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali in tutti i raggruppamenti principali di industrie: variazioni positive caratterizzano, infatti, i beni di consumo (+5,2%), i beni intermedi (+3,5%), i beni strumentali (+2,7%) e, in misura inferiore, l’energia (+0,9%).