Intervista a Giovanna Graziosi Casimiro (Decentraland), curatrice della Metaverse Fashion Week

L'elemento che sottende agli investimenti nel metaverso da parte di tanti brand, ma nel digitale in generale, riguarda un fatto evidente: rimanere rilevanti presso i clienti.

Tutti i marchi della moda, infatti, sono stati costretti a investire in strumenti digitali durante la pandemia per rimanere rilevanti e poter vendere sia ai consumatori, ma anche nel mondo B2B.

E' nato un concetto differente di "vivere la moda", che coinvolge anche aspetti non direttamente legati alla percezione tradizionale dei brand .

L'elemento più evidente, e di business, è che questo modo di pensare al mondo della moda piace molto ai consumatori e porta una sorta di democratizzazione dei brand e di identificazione.

C'è poi tutto un sommerso economico che sottende al metaverso, come lo sviluppo degli NFT da applicare ai propri avatar personali che evidentemente fa gola a tutti.



Scritto da Gigi Beltrame il 13 Apr 2022 10:01