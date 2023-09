Usare ChatGPT (Bard o Bing Chat) per la scuola: consigli per l'uso



Come per il lavoro, l'intelligenza artificiale generativa può essere utilizzata per la scuola e per lo studio.

All'avvio dell'anno scolastico, abbiamo voluto scrivere i consigli più utili per utili per usare al meglio queste tecnologie che, ricordiamolo, si basano sulla statistica, sulla probabilità che la risposta sia quella desiderata, ma non sono davvero intelligenti.

ChatGPT di OpenAI, Bard di Google o Bing Chat di Microsoft sono strumenti potenti che possono essere utilizzati per migliorare l'apprendimento. Tuttavia, è importante usarlo in modo corretto e consapevole per ottenere i migliori risultati. Parleremo di ChatGPT per semplificare il discorso, ma è intercambiabile con Bard o Bing Chat.

Ecco alcuni consigli per usare l'intelligenza artificiale generativa per lo studio per lo studio:

- Scrivere richieste chiare e precise. ChatGPT è un'AI, ma non è perfetta. È importante scrivere richieste che siano il più specifiche possibile. Ad esempio, invece di chiedere "cosa è l'evoluzione?", sarebbe meglio chiedere "quali sono le principali teorie dell'evoluzione?".

- Usare un linguaggio naturale. ChatGPT è progettato per comprendere il linguaggio naturale. È importante evitare di usare un linguaggio troppo tecnico o formale.

- Verificare sempre le informazioni fornite da ChatGPT. ChatGPT può ancora fare errori, anche se meno su materie non specialistiche. È sempre una buona idea verificare le informazioni fornite da ChatGPT con altre fonti, ad esempio libri di testo o articoli scientifici.