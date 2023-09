Germania, indice ZEW: le aspettative restano negative. Situazione ai minimi da 3 anni



La situazione dalle parti di Berlino si sta facendo critica. L’indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania ha registrato un leggero aumento nel sondaggio di settembre 2023, proprio come nel mese precedente. Con -11,4 punti si tratta di 0,9 punti sopra il valore del mese precedente.

La valutazione della situazione economica in Germania continua invece a peggiorare notevolmente. L'indicatore corrispondente è sceso di 8,1 punti su un nuovo valore di meno 79,4 punti. Si tratta del valore più basso in tre anni.

Secondo il presidente di ZEW, il professor Achim Wambach, “La valutazione dell’attuale situazione economica in Germania da parte degli esperti del mercato finanziario è ancora più pessimistica rispetto all’agosto 2023. Questo sviluppo mette in prospettiva il leggero miglioramento delle aspettative riguardo alla situazione economica della Germania nei prossimi sei mesi. Le prospettive economiche più brillanti per la Germania si allineano con una visione notevolmente più ottimistica degli sviluppi del mercato azionario internazionale. Ciò è, almeno in parte, attribuito al crescente numero di intervistati che si aspettano tassi di interesse stabili nell’Eurozona e negli Stati Uniti. Inoltre, gli esperti si aspettano un ulteriore allentamento della politica dei tassi di interesse della Cina".