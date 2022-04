Germania, ZEW: ad aprile le aspettative delle aziende rimangono a un livello basso



Le preoccupazioni delle forniture di energia e le difficoltà di approvvigionamento delle fabbriche dovute ai blocchi della supply chain e dai lockdown in Cina si fanno sentire dalle parti di Berlino. E infatti, l'indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania ha registrato un calo nell'indagine di aprile 2022, scendendo di 1,7 punti a una nuova lettura di meno 41,0 punti. La valutazione della situazione economica in Germania da parte delle imprese è nuovamente peggiorata in modo significativo nell’indagine di questo mese. L'indicatore corrispondente è sceso di 9,4 punti a un livello di meno 30,8 punti. Questa è la seconda volta che l'indicatore registra una diminuzione dall'inizio della guerra in Ucraina.

Le aspettative e le valutazioni sulla situazione economica sono attualmente simili a quelle all'inizio della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. Le aspettative di inflazione per la Germania sono scese di 43,4 punti nell'attuale indagine a un nuovo valore di 26,8 punti.

Secondo il professor Achim Wambach, presidente di ZEW, “l'indicatore del sentiment economico rimane a un livello basso. Gli esperti sono pessimisti sull'attuale situazione economica e presumono che continuerà a deteriorarsi. Il calo delle aspettative di inflazione, che dimezza il considerevole aumento del mese precedente, fa sperare. Tuttavia, la prospettiva di una stagflazione nei prossimi sei mesi rimane".