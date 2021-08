Istat, commercio estero: a giugno export +1,4% e import +1,9% su mese



Come era auspicabile, dopo la battuta d’arresto di maggio, a giugno l’export torna a crescere trainato soprattutto dalle vendite verso i Paesi Ue. Come comunicato dall’Istat, nel secondo trimestre 2021 la dinamica congiunturale delle esportazioni accelera (+5,0%, da +2,8% del primo trimestre). Su base annua, l’export registra ancora un aumento molto sostenuto anche a causa del livello basso di giugno 2020. La crescita è diffusa a tutti i settori, eccetto la farmaceutica.

Anche la marcata crescita tendenziale dell’import è estesa a tutti i settori, a esclusione degli acquisti di prodotti tessili, in particolare dalla Cina.

I prezzi all’import sono in aumento per il decimo mese consecutivo; su base annua, la loro crescita accelera ulteriormente (+9,5%, da +9,0 di maggio), spinta dai forti incrementi dei prodotti energetici e dei beni intermedi. Ma passiamo ai dati.

L’Istat ha comunicato che a giugno si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+1,9%) che per le esportazioni (+1,4%). L’aumento su base mensile dell’export è dovuto principalmente all’incremento delle vendite verso i mercati Ue (+2,5%) mentre la crescita di quelle verso l’area extra Ue è contenuta (+0,2%).

Nel secondo trimestre del 2021, rispetto al precedente, l’export aumenta del 5,0%, l’import del 7,3%.