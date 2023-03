Cosa si intende per Intelligenza Artificiale?



L'Intelligenza Artificiale (IA) è una tecnologia avanzata che consente ai computer di elaborare, analizzare e comprendere le informazioni come un essere umano. In questo articolo, esploreremo i diversi tipi di intelligenza artificiale, i livelli e le applicazioni dell'IA.



I 2 tipi di Intelligenza Artificiale

Ci sono due tipi di Intelligenza Artificiale: l'IA debole e l'IA forte.

L'IA debole

L'IA debole, anche nota come intelligenza artificiale limitata, è in grado di eseguire attività specifiche, ma ha limitazioni rigide. Ad esempio, un assistente virtuale come Siri o Alexa utilizza l'IA debole per rispondere alle domande degli utenti e per eseguire semplici compiti come impostare una sveglia o riprodurre musica.

L'IA forte

L'IA forte, nota anche come intelligenza artificiale generale, è in grado di eseguire qualsiasi compito intellettuale che un essere umano può eseguire. Questo tipo di IA è ancora in fase di sviluppo e non è ancora disponibile per l'uso generale.