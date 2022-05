L'impegno dell'industria finanziaria nel mondo ESG

In questo contesto bisogna, dunque, interrogarsi su come stia evolvendo il mercato degli investimenti ESG all’interno dell’industria finanziaria. Secondo alcune testimonianze emerse durante l’evento “ESG Investment Forum” organizzato lo scorso 14 aprile dal Sole 24 Ore, quello ESG è uno scenario ancora in costruzione. Se, infatti, da un lato si tratta di un tema sempre più dibattuto, dall’altro si nota come l’interesse di diversi potenziali investitori verso gli ESG sia ancora abbastanza embrionale. A confermare tale aspetto è anche la Digital Business Transformation Survey 2022 di The Innovation Group che rileva, appunto, come, tra le principali strategie “green” promosse dalle aziende e dalle organizzazioni intervistate, l’attenzione alla finanza sostenibile (Green Bond ed ESG) venga considerata meno prioritaria rispetto ad altre attività (si esprime in questo senso il 20% del campione, un’attenzione che riguarda, appunto, principalmente il campione appartenente all’industria finanziaria).

In generale, ampliando l’analisi ad altri settori aziendali, si rileva come lo sviluppo delle strategie green venga favorito principalmente dall’introduzione di strumenti di monitoraggio e misurazione delle performance ambientali e dalla revisione dei processi produttivi in chiave green (strategie indicate entrambe dal 42% del campione).

In questo contesto quali possono essere, dunque, i fattori che ostacolano lo sviluppo e una più ampia integrazione dei fattori ESG all’interno delle strategie di business dell’industria finanziaria (si pensi, ad esempio, alle scelte di investimento o alla costruzione di portafogli di offerta)? Se, infatti, da un lato i fattori ESG possono essere un driver di cambiamento nelle attività di gestione del credito e all’interno dell’industria finanziaria, rappresentando altresì un importante fattore di differenziazione in un settore caratterizzato da una sempre maggiore concorrenza, dall’altro, cosa può rallentare questo processo?

Innanzitutto, sono necessari nuovi allineamenti fra domanda e offerta finanziaria e, in modo particolare, un ampliamento dell’offerta di strumenti sostenibili (che rimane ancora limitata). Come, infatti, rilevato dalla Banca d’Italia, le obbligazioni sostenibili sono una piccola parte del mercato obbligazionario globale: circa l'1% delle emissioni sovrane e il 3% delle emissioni societarie in circolazione, una limitazione dovuta principalmente alle difficoltà di individuare progetti e creare strumenti finanziari sostenibili da collocare sul mercato.