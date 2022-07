Sovereign Cloud Region di Oracle: il cloud pensato per l'Unione Europea

Clienti e Partner supportano le sovereign cloud region di Oracle

"La nuova Sovereign Cloud Practice di Accenture in Europa sta contribuendo ad accelerare l'adozione dei servizi cloud da parte di organizzazioni interessate a sfruttare le soluzioni di sovereign cloud. La nostra partnership di ecosistema con Oracle e la sua offerta di sovereign cloud rappresentano un importante passo avanti. Grazie alle sovereign cloud region di Oracle per l'UE offriamo ai nostri clienti la possibilità di ospitare dati e applicazioni sensibili in un cloud pubblico all'interno dell'UE, progettato per agevolare il rispetto delle normative UE in materia di privacy e sovranità dei dati. Questa offerta ci permette di sfruttare tutti i servizi cloud pubblici di Oracle Cloud Infrastructure per i nostri progetti futuri". - Andrea Cesarini, Accenture Oracle Business Group Lead, Europe

"L'annuncio dell'apertura delle cloud region UE di Oracle Cloud in Germania e Spagna è un'ottima notizia per i nostri clienti, che potranno beneficiare dell'ampiezza dei servizi Oracle Cloud all'interno di un modello operativo europeo. A complemento di questa nuova offerta Oracle, Atos sarà in grado di portare ai clienti le sue capacità di trasformazione attraverso il suo centro di competenza locale Atos Oracle Cloud Services, nonché i suoi servizi complementari di cybersecurity (centri operativi di sicurezza, gestione delle identità e degli accessi, crittografia) per offrire un livello di controllo ancor più elevato." Yannick Tricaud, Head of Southern Europe, Atos.

"Con le offerte di Oracle Cloud Infrastructure nell'UE, le nostre opzioni per archiviare i dati in modo conforme potrebbero ampliarsi. In qualità di impresa del settore pubblico all'interno dell'Unione europea, le capacità e le caratteristiche delle sovereign cloud region di Oracle per l'UE potrebbero costituire, nelle giuste condizioni, un'alternativa utile per la nostra organizzazione." - Richard Wiersema, Director of Operations, DICTU