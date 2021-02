Il calcio si affida ai dati. La Bundesliga si affida ad AWS per la match analisi



Ogni partita della Bundesliga genera dati che possono migliorare il gioco e aiutare i tifosi a capire meglio le strategie delle squadre. Stiamo facendo passi da gigante nello sfruttare la grande quantità di dati nei nostri archivi e dalle partite attuali del nostro campionato per sviluppare e lanciare nuovi Match Facts. Le statistiche avanzate che stiamo creando con AWS danno ai tifosi un valore aggiunto ancora più profondo su come viene condotto il gioco", ha dichiarato Andreas Heyden, Executive Vice President of Digital Innovations for DFL Deutsche Fußball Liga GmbH. "Insieme ad AWS, stiamo fornendo una nuova prospettiva su ciò che accade sul campo e stiamo offrendo un modo nuovo e coinvolgente per i tifosi di seguire le proprie squadre preferite".

Amazon Web Services (AWS), una società di Amazon.com e la Bundesliga tedesca, il massimo campionato di calcio nazionale tedesco, annunciano tre nuovi Bundesliga Match Facts powered by AWS per offrire ai tifosi una visione più dettagliata delle azioni in campo. Ecco i nuovi Match Facts: Most Pressed Player, che evidenzia quanto spesso un giocatore in possesso palla sperimenta una situazione di pressione significativa nel corso di una partita; Attacking Zones che mostra ai tifosi dove la loro squadra preferita sta attaccando e da quale lato del campo c’è più probabilità di segnare; e Average Positions – Trends, che mostra come i cambiamenti alla formazione tattica di una squadra possono influenzare il risultato di una partita, debutterà durante la 21a giornata del 12 febbraio 2021 durante il match di RB Leipzig contro FC Augsburg. I tifosi avranno la possibilità di vedere video su ogni statistica

"Espandere il nostro lavoro con la Bundesliga significa che più tifosi potranno apprezzare l'incredibile talento in campo e le decisioni prese dalle squadre, mentre la Lega si differenzia attraverso l'uso di analisi avanzate per migliorare la qualità del gioco", ha detto Klaus Buerg, General Manager di AWS Germania, Austria e Svizzera, Amazon Web Services EMEA SARL. "In un solo anno dal lancio di Match Facts, AWS e la Bundesliga hanno creato statistiche che stanno offrendo ai fan di tutto il mondo un modo completamente nuovo di vivere il gioco. Il ritmo di innovazione che abbiamo ottenuto nel lancio di queste statistiche avanzate soddisferà anche i tifosi più accaniti, aiuterà le squadre a modellare le loro strategie e mostrerà le complessità del calcio a un'intera nuova generazione."

I Match Facts della Bundesliga sono generati raccogliendo e analizzando i dati dai feed video delle partite in diretta mentre vengono inviati in streaming su AWS. I tifosi vedranno questi approfondimenti come grafici durante le dirette e nell'app ufficiale della Bundesliga per tutta la stagione 2020/2021, e oltre. I dati vengono poi forniti in tempo reale ai telespettatori di tutto il mondo sotto forma di statistiche. Queste statistiche avanzate aiutano il pubblico a capire meglio la strategia coinvolta nel processo decisionale in campo e la probabilità di un gol per ogni tiro. I tre nuovi Match Facts mostreranno meglio l'azione in campo e daranno a tifosi, allenatori, giocatori e commentatori un supporto visivo per analizzare il processo decisionale di una squadra.

Capire il cosa accade

Most Pressed Player: Le squadre di calcio usano la pressione come tecnica, sia in attacco che in difesa, per disturbare il ritmo di un giocatore. Finora non era possibile quantificare la pressione esercitata su un giocatore. Most Pressed Player mostra quanto spesso un giocatore in possesso palla sperimenta una situazione di pressione significativa misurando il numero di giocatori avversari coinvolti, la loro distanza dal giocatore, così come la direzione del movimento di ogni giocatore. Questa statistica avanzata confronta anche il numero di pressioni che un giocatore affronta mentre è in possesso palla, con il numero medio di pressioni affrontate dai propri compagni di squadra, aiutando a determinare quali giocatori sono più sotto stress.

Attacking Zones: Mentre le squadre cercano di sfruttare le debolezze difensive, avvicinarsi alla porta avversaria e infine segnare, Attacking Zones permette ai tifosi di capire dove le squadre concentrano il loro attacco per creare opportunità di goal. Questo nuovo Match Fact divide l'ultimo terzo del campo in quattro Zone d'attacco di uguali dimensioni. Ogni volta che la squadra in attacco entra in una di queste zone, sia con un dribbling che con un passaggio, l'algoritmo del possesso palla conta un attacco e lo mostra nel grafico. L'obiettivo di questa statistica avanzata è quello di mostrare ai tifosi dove la loro squadra preferita sta attaccando e in quale lato del campo c’è più probabilità di segnare.

Average Positions - Trends: Questa nuova statistica aiuta i tifosi, gli allenatori e i commentatori a identificare le strategie delle squadre mostrando come cambiano la media delle posizioni dei giocatori in campo durante qualsiasi momento della partita. Si basa su un Match Fact esistente, Average Positions (che è disponibile dalla stagione 2019-2020), offre la flessibilità di analizzare qualsiasi porzione di gioco, piuttosto che solo a metà o alla fine della partita. I media partner e i commentatori possono ora scegliere quali intervalli di tempo analizzare e poi confrontare quelle sezioni della partita, facilitando l'identificazione delle tendenze tattiche, ad esempio se una squadra reagisce visibilmente o inizia un periodo di pressione maggiore dopo un evento significativo come un gol, un cartellino rosso o una sostituzione.

La diffusione delle statistiche avanzate nello sport ha portato a una comprensione più profonda delle strategie di gioco e delle prestazioni degli atleti. Per dare ai tifosi ancora più informazioni su queste statistiche avanzate e sul gioco, l'ex giocatore della Bundesliga Simon Rolfes offrirà la sua esperienza sui nuovi Match Facts in una serie di post sul blog, il primo dei quali è disponibile ora.

Questi tre nuovi Match Facts si uniscono a Speed Alert, Average Positions, e xGoals per portare a sei il numero totale di approfondimenti disponibili per i tifosi della Bundesliga. Le informazioni su tutte queste statistiche possono essere consultate su aws.amazon.com/sports/bundesliga.

Scritto da Gigi Beltrame il 11 Feb 2021 11:07