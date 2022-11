Produzione industriale: a settembre -1,8% su mese e -0,5% su anno



La crisi comincia a farsi sentire. Le problematiche geopolitiche, il caro energia e il costo delle materie prime, unite alla diminuzione degli ordini che colpisce tutta l’Europa, si fanno sentire in modo pesante. Infatti, dopo due mesi di crescita l’indice destagionalizzato della produzione industriale registra, a settembre, una diminuzione congiunturale. In calo risulta pure il complesso del terzo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti. Tra i principali settori di attività sono in aumento solo i beni strumentali.

Anche in termini tendenziali la produzione, al netto degli effetti di calendario, è in diminuzione. A livello settoriale è ampia la flessione dei beni intermedi e dell’energia, mentre sono in crescita i beni di consumo e i beni strumentali. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a settembre 2022 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell’1,8% rispetto ad agosto. Nella media del terzo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti.

L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per i beni strumentali (+0,1%), cala per l’energia (-2,7%) e i beni intermedi (-1,8%) mentre resta stabile per i beni di consumo.

Corretto per gli effetti di calendario, a settembre 2022 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali dello 0,5% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 come a settembre 2021). Crescono i beni di consumo (+3,4%) e i beni strumentali (+2,4%); diminuiscono, invece, l’energia (-3,5%) e, in misura più marcata, i beni intermedi (-5.3%).