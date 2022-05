Germania, indice ZEW: le aspettative economiche restano fortemente negative



La guerra tra Russia e Ucraina è molti più vicino a Berlino di altri Paesi. Tra problemi di forniture energetiche, embargo di merci all’export e i persistenti problemi di supply chain globale stanno preoccupando non poco i tedeschi. Senza contare un’inflazione a livelli pericolosamente alti che non accenna a fermarsi e la pandemia che non è certo scomparsa.

In questo contesto, nonostante tutto, l'indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania ha registrato un aumento nell'indagine di maggio 2022, aumentando di 6,7 punti a una nuova lettura di meno 34,3 punti.

La valutazione della situazione economica in Germania è nuovamente peggiorata. L'indicatore corrispondente è infatti sceso di 5,7 punti a un nuovo livello di meno 36,5 punti. Questa è la terza diminuzione dell'indicatore dall'inizio della guerra in Ucraina. Le aspettative ei giudizi sulla situazione economica continuano a indicare un deterioramento dell'economia tedesca nel prossimo semestre.

"L'indicatore ZEW del sentiment economico è aumentato moderatamente questo mese, ma rimane ancora a un livello relativamente basso. Rispetto al mese scorso, le prospettive per la situazione economica in Germania sono quindi leggermente meno pessimistiche.

Gli esperti continuano a presumere che continuerà a deteriorarsi, ma a un ritmo inferiore a quello previsto prima. Le forti restrizioni in Cina per combattere i nuovi contagi da COVID-19 portano a una forte riduzione della valutazione dell'attuale situazione economica in Cina. Questo è un peso pesante sullo sviluppo futuro dell'economia tedesca. Per quanto riguarda l'orientamento di politica monetaria della BCE, vi è un'ampia maggioranza di esperti che prevede un aumento dei tassi di interesse nei prossimi sei mesi. Di conseguenza, si aspettano un calo dei tassi di inflazione dal loro livello attuale molto elevato", ha commentato il professor Achim Wambach, presidente di ZEW.