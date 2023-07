L'AIwashing delle aziende: quando l'intelligenza artificiale diventa solo un termine di marketing



L'AIwashing è diventato un fenomeno diffuso tra le aziende, in cui utilizzano il concetto di intelligenza artificiale (IA) nella loro comunicazione senza apportare cambiamenti significativi. Questa pratica ricorda quanto accaduto con il greenwashing, quando le aziende si dichiaravano attente all'ambiente senza concretizzare davvero i loro sforzi. Oggi, l'enfasi è sull'intelligenza artificiale generativa, come il potente modello di apprendimento profondo GPT-3, che promette "superpoteri" immediati e conoscenze istantanee.

Probabilmente avrete notato anche voi che c'è una crescente preoccupazione su quanto le aziende stiano effettivamente sfruttando l'IA e quali sviluppi reali possa avere. Molte aziende utilizzano ampiamente il termine "intelligenza artificiale" nella loro comunicazione, ma spesso non è chiaro se stiano apportando cambiamenti concreti o se sia solo un modo per cavalcare l'onda dell'attuale interesse intorno a questa tecnologia. È un fenomeno simile a quello del greenwashing, in cui le aziende si mostravano attente all'ambiente senza agire in maniera tangibile.

La situazione si complica ulteriormente quando si parla di intelligenza artificiale generativa. Anche se promette grandi potenzialità, è difficile valutare fino a che punto le aziende stiano effettivamente sfruttando l'IA e quali saranno i suoi sviluppi futuri. Esistono diverse forme di intelligenza artificiale, ma molte aziende utilizzano il termine senza chiarire se la stanno effettivamente utilizzando, creando così un'enorme attenzione intorno all'argomento.

Il marketing e la comunicazione giocano un ruolo fondamentale in questo fenomeno. Si osserva che certe applicazioni digitali raggiungono milioni di utenti in tempi molto brevi, alimentando l'hype intorno all'IA. Questo porta le aziende a cercare di sfruttare questa tendenza e a inserire il termine "intelligenza artificiale" nella loro comunicazione. Ma è importante fare attenzione a non cadere in inganni e a distinguere tra le aziende che effettivamente utilizzano l'IA e quelle che ne parlano solo per fini di marketing.

Le aziende che vogliono trarre vantaggio dall'intelligenza artificiale devono sperimentare e interagire con la tecnologia. Non è necessario condividere immediatamente i propri dati con piattaforme come GPT-3, ma è importante comprendere le opportunità e fare richieste specifiche per ottenere risposte. È essenziale informarsi e seguire fonti attendibili per comprendere appieno le potenzialità dell'IA, evitando informazioni fuorvianti e "fuffa".

La vera sfida per le aziende è comprendere se una risposta fornita da un modello di intelligenza artificiale come GPT-3 sia affidabile, oppure se siano necessarie ulteriori competenze e capacità per valutarne l'attendibilità. Acquisire le competenze e le capacità necessarie per sfruttare appieno il potenziale dell'IA diventa quindi cruciale per le aziende.

Insomma, l'AIwashing delle aziende rappresenta un problema crescente in cui l'intelligenza artificiale diventa solo un termine di marketing. È essenziale che le aziende sperimentino e comprendano l'IA, evitando di cadere in inganni e facendo affidamento su fonti attendibili. Solo così potranno sfruttare appieno il potenziale di questa tecnologia sempre più pervasiva.