Secondo PwC, i Paesi dell’Asia-Pacifico cresceranno più velocemente, con un incremento del volume delle transazioni cashless del 109% dal 2020 al 2025 e poi del 76% dal 2025 al 2030, seguita dall’Africa (78% e 64%), dall’Europa (64% e 39%) e dall’America Latina (52% e 48%), mentre Stati Uniti e Canada si stima registreranno una crescita più contenuta (43% e 35%).

Secondo Marco Folcia, EMEA Payments and Open Banking Centre of Excellence Leader e Partner di PwC Italia (nella foto), “L’Italia, come la maggior parte dei Paesi nel mondo, sta proseguendo il proprio percorso verso la cashless society. La pandemia ha dato un’importante spinta verso i pagamenti digitali, modificando le abitudini dei consumatori, aprendo il dibattito sul ruolo della digitalizzazione e sulla creazione di nuove opportunità per l’intero ecosistema dei pagamenti, comprese le Banche”.

Trend principali

I Leadership Team delle aziende operanti nei Financial Services dovranno comprendere e analizzare il proprio posizionamento su tali trend per pianificare le loro roadmap evolutive:

1. Inclusione e fiducia

Nei Paesi in via di sviluppo, l’inclusione finanziaria continuerà ad essere guidata dai dispositivi mobile e dall’accesso a metodi di pagamento economici e semplificati. Entro il 2025, la penetrazione degli smartphone si stima raggiungerà l’80% a livello globale, principalmente per la diffusione in mercati emergenti come Indonesia, Pakistan e Messico.

2. Valute digitali

Si prevede che le CBDC (Central Bank Digital Currencies) avranno un impatto disruptive nei prossimi 20 anni.

3. Portafogli digitali

Guardando al futuro, l’86% dei partecipanti allo studio è d’accordo o fortemente d’accordo con la previsione che Banche e Player tradizionali collaboreranno con Fintech e provider tecnologici per innovare le loro proposition.

4. Battle of the rails

In riferimento alle infrastrutture di pagamento ci si aspettano importanti sviluppi, a livello local e global, quali la convergenza delle tradizionali transazioni effettuate con carta su nuove infrastrutture di pagamento account-based. Le iniziative chiave in America Latina, nel Sud-Est asiatico e in Europa testimoniano questo sviluppo. L'Unione Europea ha sollecitato le Banche nell’accelerazione dell’offerta sui pagamenti istantanei su tutta la rete entro la fine del 2021 e ha delineato una nuova strategia da seguire.