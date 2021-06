Istat, produzione industriale: ad aprile con +1,8% su mese continua la ripresa



Piano piano i dati mettono in luce tutti gli squilibri e le incongruenze, ad esser buoni, della costruzione di questa UE, basata su una locomotiva che può andare in crisi molto più facilmente di quanto faccia sembrare la narrativa. Nonostante tutto, l’Italia rischia di essere un vero campione di resilienza – pur con tutte le sue problematiche – rispetto ad altri Paesi europei. E i dati della produzione industriale lo indicano chiaramente. Giusto ieri la Germania ha fatto registrare un preoccupante -1% si base mensile, un calo inaspettato nelle dimensioni. Invece il nostro Paese rivela una performance di tutto rispetto, stante la situazione di moltissime aziende alle prese con la CIG e il blocco dei licenziamenti, oltre naturalmente alle difficoltà di una domanda interna che non solo non riparte, ma è in calo.

Eppure, nonostante tutto, l’Istat ci dice che ad aprile, col quinto mese consecutivo di crescita congiunturale, il livello dell’indice destagionalizzato della produzione industriale supera i livelli prepandemici di febbraio 2020. Tutti i principali settori di attività registrano incrementi su base mensile, tra cui spicca quello osservato per i beni strumentali.

In termini tendenziali, l’indice corretto per gli effetti di calendario registra fortissimi incrementi per quasi tutti i settori, dovuti ai livelli produttivi particolarmente bassi dell’aprile dello scorso anno, quando ebbero luogo le maggiori restrizioni all’attività produttiva per il contenimento dell’epidemia di COVID-19. Ma passiamo ai dati.