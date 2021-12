Istat, produzione industriale: a ottobre -0,6% su mese ma +2,0% su anno



La discontinuità delle supply chain globali, l’aumento dei prezzi dell’energia e la ripresa della pandemia in tutta Europa hanno necessariamente effetti sull’economia. E infatti, a ottobre la produzione industriale registra una diminuzione congiunturale, anche se resta positivo il confronto con il valore di febbraio 2020, mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria: il livello destagionalizzato dell’indice di ottobre è superiore dello 0,7%. Anche la dinamica congiunturale nella media degli ultimi tre mesi è in crescita. In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, mostrano aumenti sia l’indice generale sia quelli settoriali, ad eccezione dei beni strumentali. Vedremo però quanto questa battuta di arresto nel primo mese dell’ultimo trimestre influirà sul Pil annuale. Inoltre, giova ricordare che nello stesso mese la Germania ha fatto registrare un netto rimbalzo con un +2,8%. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a ottobre 2021 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,6% rispetto a settembre. Nella media del trimestre agosto-ottobre il livello della produzione cresce dello 0,6% rispetto al trimestre precedente.

L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per l’energia (+2,3%), mentre diminuisce per i beni intermedi (-0,8%), i beni di consumo (-0,9%) e i beni strumentali (-1,4%).