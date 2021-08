Germania, indice ZEW: ad agosto le aspettative economiche calano di nuovo



Dalle parti di Berlino il futuro è a tinte sempre più fosche. Sarà l’andamento del COVID-19, saranno le difficoltà di andare oltre la capacità dell’export, oppure lo spettro dell’inflazione (un evergreen). Magari è solo l’effetto delle imminenti elezioni, che dopo l’abbandono di Merkel si preannunciano piuttosto incerte. Sta di fatto che le imprese vedono grosse difficoltà all’orizzonte.

L'indicatore ZEW del sentimento economico per la Germania è diminuito infatti nel sondaggio di agosto 2021, scendendo di 22,9 punti a una nuova lettura di 40,4 punti rispetto a luglio. Questa è la terza volta da maggio che l'indicatore scende, questa volta anche un po' più forte del mese precedente.

La valutazione della situazione economica in Germania è comunque migliorata ad agosto, e attualmente si attesta a 29,3 punti, 7,4 punti in più rispetto a luglio.

“Le aspettative sono diminuite per la terza volta consecutiva. Ciò indica rischi crescenti per l'economia tedesca, come per esempio una possibile quarta ondata di COVID-19 a partire dall'autunno o un rallentamento della crescita in Cina. Il netto miglioramento della valutazione della situazione economica, in corso da mesi, mostra che anche le aspettative sono indebolite a causa della maggiore crescita già raggiunta", ha commentato il presidente di ZEW, il professor Achim Wambach.