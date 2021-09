Mad for Science: al via la sesta edizione dedicata al tema della salute

Per partecipare al concorso ogni Istituto scolastico dovrà seguire le istruzioni di candidatura presenti sul sito www.madforscience.fondazionediasorin.it e inviare la propria idea progettuale entro il 3 dicembre 2021. Una Commissione di esperti in ambito scientifico valuterà le schede di progetto pervenute, selezionando i progetti più meritevoli che, attraverso successive selezioni, accederanno alla Mad for Science Challenge 2022. Durante la finalissima, che avrà luogo entro il 31 maggio 2022 a Torino, le 8 scuole finaliste presenteranno i propri progetti di fronte a una Giuria, composta da professionisti del mondo scientifico, accademico e della comunicazione, che eleggerà i vincitori.

Il montepremi complessivo del concorso è pari a 177.500 euro: il primo Istituto scolastico classificato verrà premiato con l’implementazione del biolaboratorio per un valore massimo di 75.000 euro, mentre il secondo classificato per un importo massimo di 37.500 euro. La Giuria conferirà anche il Premio Comunicazione al team che saprà divulgare meglio il proprio progetto, dimostrando sia competenze scientifiche sia capacità di parlare in pubblico. Il premio consiste nell’assegnazione di 15.000 euro per l’acquisto di materiale vario da laboratorio. La Fondazione DiaSorin ha, inoltre, istituito il Premio Finalisti, del valore di 10.000 euro, destinato ai team arrivati in finale ma non vincitori dei premi sopra descritti.

A partire dall’edizione 2021/22 e per il prossimo triennio, inoltre, Mad for Science è riconosciuto come Progetto di Valorizzazione delle Eccellenze dal Ministero dell’Istruzione per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Un’ulteriore conferma del valore e della qualità del progetto, che finora ha coinvolto più di 1800 studenti e quasi 400 insegnanti.

Mentre si delineano i confini della prossima edizione del concorso, è attualmente alle battute finali la 5ª edizione del Mad for Science che vedrà la proclamazione del vincitore nella Challenge del prossimo 7 ottobre. Le precedenti edizioni del Concorso Mad for Science sono state vinte rispettivamente nel 2020 dall’Istituto Filippo Buonarroti di Pisa, nel 2019 dal Liceo Classico-Scientifico Spallanzani di Reggio Emilia, nel 2018 dall’Istituto Statale Augusto Monti di Asti e nel 2017 dall’IIS Nicola Pellati (indirizzo liceo scientifico Galileo Galilei) di Nizza Monferrato (AT).