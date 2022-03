A gennaio forte calo della produzione industriale: -3,4% su mese



Altro che ripresa. Come da molti avvertito, il 2022 non avrebbe affatto avuto l’andamento dell’anno precedente. Anzi. L’aumento dell’energia e delle materie prime già visto nell’ultimo quadrimestre 2021, senza contare le perduranti problematiche di approvvigionamento, è chiaro che avrebbero trovato un punto di caduta in una frenata delle imprese. Senza contare che la politica sanitaria di contenimento virale del governo, ha tenuto molti lavoratori a casa, con ovvie conseguenze per le aziende. E infatti, secondo l’Istat, a gennaio si rileva, per il secondo mese consecutivo, una flessione congiunturale della produzione industriale. Il calo è comune a tutti i principali settori di attività. Anche in termini tendenziali la produzione, al netto degli effetti di calendario, è in diminuzione. In questo caso la dinamica negativa è estesa a quasi tutti i settori, salvo quello dell’energia.

Risulta negativo anche il confronto con il valore di febbraio 2020, mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria: rispetto ad allora il livello destagionalizzato dell’indice è inferiore dell’1,9%. Ma vediamo i dati più in profondità.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, si stima a gennaio 2022 che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca del 3,4% rispetto a dicembre. Nella media del trimestre novembre-gennaio il livello della produzione diminuisce dello 0,5% rispetto al trimestre precedente.