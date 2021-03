Analisi degli spostamenti in Italia dopo in anni di pandemia (9 marzo 20-21)



Moovit ha pubblicato un report dedicato agli effetti della pandemia sulla mobilità urbana visto che il 9 marzo 2020, esattamente un anno fa, iniziava il lockdown in Italia.

In sostanza, si può notare il crollo dell’utilizzo del trasporto pubblico che, ancora oggi, oscilla tra ripartenze e stop.

Si tratta di una situazione inaspettata e inimmaginabile per tutti, ma che dimostra di fatto che non si è mai davvero tornati alla normalità.

Nel grafico l’andamento dell’utilizzo dei mezzi nelle principali città italiane. Si può notare la curva di Venezia, in blu, che ha risentito meno della pandemia visto che il trasporto pubblico per molti è l’unica opzione di mobilità possibile e possiamo notare la curva di Genova e Savona, in blu, dove i lavori estivi sulle principali arterie autostradali hanno convinto molti utenti a muoversi con i treni locali.

Il 13 aprile 2020 (Pasqua) è stato, probabilmente, uno dei giorni con il crollo più significativo di utenti del trasporto pubblico in Italia dal dopo guerra ad oggi.

Le aziende di trasporto pubblico e le agenzie territoriali della mobilità stanno tentando di capire come la pandemia cambierà radicalmente la mobilità urbana delle persone e in che modo sarà possibile attrarre nuovamente a bordo i passeggeri. Grazie alle analisi dati basate sugli spostamenti di oltre 950M milioni di utenti di 3,400 città in 112 paesi differenti, Moovit ha realizzato un report dettagliato sul futuro della mobilità con dei focus specifici su diverse nazioni europee.