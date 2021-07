Istat, produzione industriale: a maggio calo preoccupante (-1,5% su mese)



Il paragone con i dati dello scorso anno non ha senso, a causa del lockdown, ma quelli con i mesi precedenti del 2021 sì, e ci riportano l’immagine di un’Italia che arranca e non riesce ad uscire dalla crisi e a raggiungere anche solo i livelli pre-pandemia. Infatti, dopo soli cinque mesi di crescita congiunturale, a maggio la produzione industriale è diminuita bruscamente. Tutti i principali settori di attività registrano cali su base mensile, tra cui è più ampio quello dell’energia. In termini tendenziali, l’indice corretto per gli effetti di calendario è ampiamente in crescita, soprattutto a causa dei bassi livelli produttivi dello scorso anno. Tra i principali raggruppamenti di industria, l’energia è l’unica a flettere su base annua. Giusto per riassumere in un dato la gravità della situazione, rispetto a febbraio 2020, mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria, a maggio il livello dell’indice è inferiore dello 0,8%. Ma entriamo più in profondità nell’analisi.

Secondo quanto riportato dall’Istat, a maggio 2021 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell’1,5% rispetto ad aprile. Nella media del periodo marzo-maggio il livello della produzione cresce dell’1,2% rispetto ai tre mesi precedenti.